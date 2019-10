Bologna, Mihajlovic si prepara per la trasferta di Torino: possibile panchina e ritiro

Mihajlovic si prepara per Juventus-Bologna. Il tecnico è deciso a dirigere gli allenamenti dei suoi e poi prendere parte al ritiro

Il Bologna è atteso all’Allianz dalla Juventus. Una trasferta affascinante e complicata . Un’impresa che può essere solo guidata da un vero condottiero: Mihajlovic. Sinisa vuole esserci già da domani per dirigere l’allenamento, per poi raggiungere Torino (in una macchina a parte) e sedere a bordo campo. Tre giorni intensi sotto la guida del serbo, che non si era mai spinto così in là. Come sottolineato ne La Gazzetta dello Sport, tutti gli appuntamenti saranno rispettati solo al netto delle sue condizioni fisiche: sarà necessario il lasciapassare dei medici dopo la valutazione dei parametri ematici.

Per una battaglia così dura come quella contro la Juve, il Bologna schiera il suo guerriero migliore: Sinisa Mihajlovic.