Bologna, contro la Lazio Mihajlovic sarà in panchina: le ultime

Bologna, Mihajlovic in panchina contro la Lazio, le ultime

La conferma è arrivata. L’ok dei medici c’è. Sinisa Mihajlovic questo pomeriggio sarà al Dall’Ara, in panchina a guidare il suo Bologna contro la Lazio. Si attendeva solo l’ufficialità che è arrivata in questi minuti.

L’INDISCREZIONE – Mihajlovic oggi al Dall’Ara. In mattinata le ultime analisi poi in panchina con la Lazio. Il tecnico del Bologna seguire con i suoi la sfida con i biancocelesti. È la notizia della Gazzetta dello Sport, dopo il blitz di Verona e la presenza in panchina per Bologna-Spal il tecnico farà di tutto per lasciare temporaneamente l’Ospedale Sant’Orsola ed essere presente allo stadio per Bologna-Lazio. Una bella notizia che fa felice le due tifoserie che questa mattina si sono radunate per il Pellegrinaggio a San Luca.