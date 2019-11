Bologna, Mihajlovic non sarà in panchina contro il Parma

Bologna, il tecnico Mihajlovic non sarà in panchina per il derby emiliano in programma nella giornata di domani

Non ci sarà contro il Parma Sinisa Mihajlovic. Il serbo infatti è stato dimesso dal Sant’Orsola dopo il terzi ciclo di cure ma ora farà ritorno a Roma e non siederà in panchina.

Come riporta Tuttomercatoweb.com infatti al contrario delle volte precedenti il tecnico del Bologna ha ricevuto pochi giorni fa un trapianto di midollo osseo e per questo motivo dovrà rinunciare al derby emiliano.