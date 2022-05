Sinisa Mihajlovic da brividi: il tecnico ha diretto questo pomeriggio l’allenamento della squadra – FOTO

La notizia più bella. Dopo la dimissione dall’ospedale, oggi Sinisa Mihajlovic ha diretto l’allenamento del Bologna a Casteldebole.

Gli esiti degli esami svolti sono stati positivi con i medici che hanno dato il loro ok per far si che l’ex giocatore della Lazio potesse tornare in campo. Come riporta il club rossoblù sui propri canali social, l’allenatore ha avuto l’immenso piacere di poter tornare a seguire i suoi giocatori direttamente dal campo per la consueta sessione di allenamento.