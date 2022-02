Bologna, Mihajlovic esalta Arnautovic: «Mi ricorda un ex Lazio...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Bologna Mihajlovic ha paragonato Arnautovic a un ex calciatore della Lazio

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ed ex biancoceleste, al termine della partita contro lo Spezia vinta 2-1 ha elogiato Marko Arnautovic, autore di una doppietta, paragonandolo a uno storico attaccante della Lazio.

LE PAROLE – «Ha fatto l’Arnautovic. Anche con l’Empoli aveva fatto un’ottima gara, con la Lazio così così ma lui è un giocatore diverso dagli altri attaccanti. Mi ricorda un po’ Mancini, gli piace più far assist che gol e io gli ho detto di tirare, guardando anche altre occasioni che aveva avuto. Ha tirato tanto, ha preso la traversa, fatto gol, si è sacrificato, ha fatto quello per cui l’abbiamo preso. Sta bene, continui così. È un attaccante atipico, va bene che fa assist ma deve tirare in porta quando può».