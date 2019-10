Bologna, Mihajlovic a Casteldebole. E contro la Juventus…

Mihajlovic si prepara per la Juventus. A Casteldebole è tornato ad allenare, domani la partenza per il ritiro a Torino

È arrivato a Casteldebole per dirigere i suoi ragazzi. Mihajlovic ci vuole essere per la trasferta di Torino ed ha iniziato già oggi a riprendersi la panchina. Sta rispettando le sue intenzioni: allenare il Bologna durante la settimana e presentarsi a bordo campo contro la Juventus. Il mister è stato accolto dalla solita ondata di sorrisi della squadra, che non è stata comunque risparmiata dai suoi rimproveri durante la seduta.

Inoltre, è fissata per domani la partenza direzione Torino: Sinisa farà un viaggio separato in macchina, per raggiungere i suoi in ritiro e concludere la preparazione per la gara dell’Allianz. La sua presenza in panchina, però – come riportato da Gazzetta.it – dipenderà anche dalle condizioni meteo: in caso di pioggia non potrà esserci, ma non farà sicuramente mancare il suo sostegno.