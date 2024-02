Bologna-Lecce 4-0: Thiago Motta a valanga e di nuovo sopra la Lazio. Pareggio a reti bianche tra Monza e Verona

Grande affermazione del Bologna che nella gara delle 15 contro il Lecce e valida per la 24^ giornata di Serie A schianta i salentini per 4-0 e supera di nuovo la Lazio in classifica. In gol Beukema, Orsolini (doppietta) e Odgaard.

Pareggio a reti bianche nell’altra gara tra pomeriggio, quella tra Monza e Verona.