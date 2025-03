Bologna Lazio: la meravigliosa coreografia dei biancocelesti

Bologna Lazio è stata una disfatta totale per i biancocelesti che, non hanno mai smesso di essere sostenuti dai propri tifosi: la foto

Non è un insuccesso come gli altri, quest’oggi il match di Serie A Bologna Lazio ha rappresentato una vera e propria Waterloo della formazione biancoceleste.

La squadra di Baroni è rimasta annichilita dalle prove sontuose dei rossoblù e non è riuscita a reagire come ha sempre dimostrato di poter fare. L’unica nota positiva è stata l’immancabile sostegno dei supporters che non hanno mai smesso di dare manforte ai propri ragazzi per tutti i 90 minuti. La foto: