Bologna-Lazio, tegola per Thiago Motta: ecco chi potrebbe perdere nella sfida coi biancocelesti. I rossoblù proseguono la preparazione in vista della gara di sabato sera

Come riporta il sito ufficiale della società, il centrocampista del Bologna, Nicolas Dominguez, ha svolto in allenamento un lavoro differenziato e il suo forfait per la sfida contro la Lazio di sabato sera sembra essere sempre più concreto.