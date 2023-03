Bologna Lazio, Sarri punta su Vecino ma un aspetto lo spaventa

Maurizio Sarri, nella gara di domani sera tra Bologna e Lazio, affiderà la regia di nuovo a Matias Vecino. Occhio ai cartellini

Maurizio Sarri ha deciso di puntare ancora su Matias Vecino nel ruolo di regista davanti alla difesa nel centrocampo della Lazio con Milinkovic e Luis Alberto in vista della sfida di domani sera contro il Bologna.

L’uruguaiano, come riferisce Il Tempo, dopo l’ottima prova contro il Napoli e 20 minuti finali contro l’AZ, sostituirà Cataldi in mezzo al campo, uscito malconcio dalla sfida con gli olandesi. Entrambi i calciatori sono però diffidati: Sarri spera di non doverne fare a meno nel derby.