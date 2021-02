Bologna Lazio, le probabili formazioni delle due squadre

Alla vigilia della sfida del Dall’Ara tra Bologna e Lazio, ecco le probabili formazioni delle due squadre, che hanno diverse assenze

Mancano 24 ore al fischio d’inizio di un’altra sfida di campionato per la Lazio. I biancocelesti se la vedranno al Dall’Ara contro il Bologna, nella gara valevole per la 24esima giornata di Serie A. Nella vigilia del match, i due allenatori hanno valutato i loro giocatori per le scelte da fare. Ecco, dunque, le probabili formazioni che saranno messe in campo da Mihajlovic e Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All.: Mihajlovic

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.