Bologna Lazio, i precedenti tra le due squadre sui gol

Bologna Lazio, alla vigilia della partita contro gli emiliani ripercorriamo il dato relativo ai precedenti e sui gol segnati in questo incrocio

Questo pomeriggio nonostante le indiscrezioni che parlavano di un possibile rinvio, va in scena per la Lazio un match delicatissimo in ottica Champions, visto che i biancocelesti di Baroni dovranno vedersela contro il Bologna.

L’incrocio tra le due compagini sarà il 163° e in tutti i match i gol non sono mai mancati e il bilancio recita esattamente quanto segue a riguardo: 217 reti per la squadra biancoceleste e 222 per la formazione di Italiano. L’ultimo 0-0 risale al 11 Marzo di 2 anni fa.