Bologna Lazio, per Muriqi è il momento del riscatto

Bologna Lazio, con Ciro Immobile ai box causa infortunio, sarà probabilmente Vedat Muriqi a guidare l’attacco biancoceleste

L’infortunio di Ciro Immobile, seppur leggero, spariglia le carte sul tavolo di Maurizio Sarri, che senza il suo punto di riferimenti in avanti deve trovare una soluzione alternativa.

L’erede naturale al posto di centravanti è Vedat Muriqi, che nel corso di questa stagione non è mai sceso in campo dal primo minuto. Sul kosovaro pendono sempre gli stessi dubbi, contro il Bologna ha il compito di non far rimpiangere Immobile.