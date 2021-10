Bologna Lazio, Mihajlovic contro Sarri. I precedenti tra i due tecnici

Bologna Lazio sarà la sfida tra i due tecnici, Sinisa Mihajlovic e Maurizio Sarri. I precedenti tra gli allenatori

Bologna e Lazio agli antipodi. Momenti opposti per le due squadre: i biancocelesti galvanizzati dalla vittoria nel derby, i felsinei in crisi di risultati.

Sarà una sfida nella sfida tra due tecnici carismatici: Sinisa Mihajlovic contro Maurizio Sarri. I precedenti sorridono al tecnico biancoceleste. In 9 sfide, sono arrivati 6 successi per il toscano e solo uno per il serbo.