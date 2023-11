Bologna-Lazio, le probabili scelte di Thiago Motta e Sarri

Bologna-Lazio, alla vigilia della trasferta in Emilia che apre il turno di campionato ecco le probabili scelte di Thiago Motta e Sarri

Archiviata la preziosa vittoria con la Fiorentina seppur in extremis grazie ad Immobile, la Lazio venerdì sera torna subito in campo contro il Bologna. Alla vigilia del match in Emilia queste le probabili scelte di Thiago Motta e Sarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema/Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers/Ndoye; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari/Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.