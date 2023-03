Bologna Lazio | I precedenti con l’arbitro Maresca

La gara di sabato sera tra Bologna e Lazio è stata affidata all’arbitro Maresca: ecco i precedenti con i biancocelesti

L’arbitro partenopeo ha già diretto la Lazio in 20 precedenti: lo score di quest’ultimi è di 12 vittorie biancocelesti, di 2 pareggi e di 6 sconfitte. La Lazio è la squadra più arbitrata in carriera dal direttore di gara classe 1981.

La prima occasione risale al 18 maggio del 2014, quando i biancocelesti sconfissero proprio il Bologna allo Stadio Olimpico per 1-0. In questa stagione, Maresca ha diretto la Lazio nella vittoria esterna (0-4) contro la Fiorentina e nella sconfitta per 1-0 in casa della Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia.

Sono infine 9 gli incroci con i rossoblu: 3 vittorie, 2 pari e 4 sconfitte il bilancio.