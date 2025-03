Bologna Lazio: i diffidati biancocelesti in vista del Torino

Condividi via email

Tra pochi minuti la Lazio affronterà il Bologna al Dall’Ara, con la squadra di Baroni che dovrà prestare attenzione ai cartellini in vista del prossimo match

Alle 15 prenderà il via il match del Dall’Ara tra Bologna e Lazio, con la squadra di Baroni che vuole presentarsi alla sosta con tre punti in più in classifica.

Al rientro dagli impegni con le nazionali la Lazio affronterà il Torino e di conseguenza, diventa fondamentale prestare attenzione ai cartellini nel match odierno. I nomi dei calciatori diffidati sono quelli di: Belahyane, Guendouzi, Isaksen e Vecino, tutti e 4 a rischio per la sfida contro i granata.