Bologna Lazio, Dele Bashiru salta il match: i dettagli

Bologna Lazio, a poche ore dalla gara interna contro gli emiliani per il tecnico non arrivano buone notizie sul nigeriano: i dettagli

A poche ore dalla sfida fondamentale per la corsa Champions contro il Bologna di Italiano, per Baroni non arrivano buone notizie visto che dovrà fare nuovamente i conti con l’assenza di Dele Bashiru.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, il nigeriano ha risentito nuovamente dolore alla caviglia che lo aveva fatto essere lontano dal campo, per poi rientrare giovedì scorso contro il Viktoria Plzen. Il calciatore prosegue il quotidiano, sfrutterà la sosta per recuperare al meglio e tornare a disposizione per la volata finale.