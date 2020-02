Lazio e Bologna si affronteranno sabato, sul campo dell’Olimpico: Bani, difensore rossoblu, ha presentato la gara

Sarà il Bologna la prossima avversaria della Lazio. Una squadra che certamente non verrà a Roma per regalare il risultato, ma che anzi scenderà sul campo col coltello tra i denti. Il primo a non avere paura è Mattia Bani, difensore rossoblu, che ha presentato così la gara a Zerocinquantuno.com: «Affrontare Lazio e Juve? Come sempre, a viso aperto, pur consapevoli di avere di fronte due squadre formidabili. La Lazio mi piaceva fin dall’inizio ed ero realmente convinto che potesse fare un campionato di vertice, ma la forza dell’avversaria di turno non è qualcosa che ci condiziona: l’abbiamo dimostrato all’andata e anche qualche settimana fa, sempre all’Olimpico ma contro la Roma».

«l’ambiente è carico a mille che ora allo scudetto ci crede per davvero, e ogni weekend spinge la squadra a dare sempre qualcosa in più. E poi una serie di giocatori incredibili, da Milinkovic-Savic a Correa, da Luis Alberto allo stesso Caicedo, il livello è altissimo. Ecco perché credo sia meglio pensare soprattutto a noi stessi, a tirare fuori il meglio, perché anche questo Bologna ha qualità importanti che possono mettere in difficoltà chiunque».