Boksic: «Ho giocato nella Lazio, all’Olimpico, loro adorano quello stadio e non lo demolirebbero mai»

Alen Boksic, ex giocatore croato della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni relative allo stadio dei biancocelesti: le sue parole sull’Olimpico

L’idea di demolire lo stadio Poljud dell’Hajduk Spalato ha sollevato un acceso dibattito in Croazia. Da giorni, i media locali parlano del progetto per il nuovo stadio della squadra, ma alcune voci, tra cui quella dell’ex attaccante della Lazio Alen Boksic, mettono in discussione l’opportunità di abbattere la storica struttura.

L’ex calciatore, che ha legato il suo nome alla squadra croata e alla Lazio, ha espresso la sua opinione ai microfoni del portale croato dnevno.hr. Le sue parole:

«Ho giocato per l’Hajduk e per alcuni club minori (scherza n.d.r.). Il nuovo stadio? È una domanda da fare agli esperti. Ora che ci penso e guardo il Poljud, dico che è un peccato demolirlo. È davvero uno stadio bellissimo, perché non ristrutturarlo e renderlo funzionale? Ho giocato nella Lazio, all’Olimpico: loro adorano quello stadio e non lo demolirebbero mai».

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