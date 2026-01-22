Hanno Detto
Boi: «L’Italia può farcela contro l’Irlanda del Nord, ma serve questo. Sulla formazione azzurra dico…»
Giuseppe Boi, giornalista de “Il Tirreno”, ha parlato della Nazionale italiana ormai prossima ai playoff contro l’Irlanda del Nord
Si avvicina il match tra Italia e Irlanda del Nord, valido per l’andata delle semifinali di playoff riguardanti le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Di questo ha parlato Giuseppe Boi, giornalista de “Il Tirreno”, ai microfoni di CagliariNews24:
Infine una parentesi sulla Nazionale, attesa dal l’importante playoff contro l’Irlanda del Nord. Qual è il tuo pronostico?
«Anche con questa Italia “scadente”, ci sono le possibilità per qualificarsi ai Mondiali 2026 perché se l’Italia è in questa situazione, con tutto il rispetto per l’Irlanda del Nord, non è che sia meglio. Il fatto però di trovarci ad essere ancora in bilico e per la terza volta consecutiva a rischio, delinea un quadro disarmante riconducibile a un aspetto: la mancata valorizzazione del settore giovanile e delle scuole calcio. In tal senso si perde tanto in qualità dei giovani, possibilità di lanciarli e lasciarli crescere come succede in altri stati come Germania e Spagna».
LEGGI ANCHE: Boi: «Il Cagliari è in un ottimo stato di forma! Bene Pisacane. Mi ha sorpreso questo giocatore» – ESCLUSIVA
News
Motta Lazio, è fatta per il portiere della Reggiana! I dettagli
Motta Lazio, è fatta per il trasferimento del portiere della Reggiana: tutti i dettagli dell’operazione Il mercato della Lazio si...
Giovane Lazio, è fatta per il trasferimento al Napoli! Gli aggiornamenti
Giovane Lazio, pare fatta per il trasferimento dell’attaccante dall’Hellas Verona al Napoli ! Tutti gli aggiornamenti Il calciomercato invernale regala...
Giovane Lazio, il Napoli accelera per l’attaccante. Gli aggiornamenti
Giovane Lazio, il club partenopeo è in pressing sull’attaccante brasiliano dell’Hellas Verona. Il punto della situazione Il mercato del Napoli...