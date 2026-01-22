Boi: «L’Italia può farcela contro l’Irlanda del Nord, ma serve questo. Sulla formazione azzurra dico…»

Giuseppe Boi, giornalista de “Il Tirreno”, ha parlato della Nazionale italiana ormai prossima ai playoff contro l’Irlanda del Nord

Si avvicina il match tra Italia e Irlanda del Nord, valido per l’andata delle semifinali di playoff riguardanti le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Di questo ha parlato Giuseppe Boi, giornalista de “Il Tirreno”, ai microfoni di CagliariNews24:

Infine una parentesi sulla Nazionale, attesa dal l’importante playoff contro l’Irlanda del Nord. Qual è il tuo pronostico?

«Anche con questa Italia “scadente”, ci sono le possibilità per qualificarsi ai Mondiali 2026 perché se l’Italia è in questa situazione, con tutto il rispetto per l’Irlanda del Nord, non è che sia meglio. Il fatto però di trovarci ad essere ancora in bilico e per la terza volta consecutiva a rischio, delinea un quadro disarmante riconducibile a un aspetto: la mancata valorizzazione del settore giovanile e delle scuole calcio. In tal senso si perde tanto in qualità dei giovani, possibilità di lanciarli e lasciarli crescere come succede in altri stati come Germania e Spagna».

LEGGI ANCHE: Boi: «Il Cagliari è in un ottimo stato di forma! Bene Pisacane. Mi ha sorpreso questo giocatore» – ESCLUSIVA