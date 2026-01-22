Connect with us

Hanno Detto

Boi: «L’Italia può farcela contro l’Irlanda del Nord, ma serve questo. Sulla formazione azzurra dico…»

Published

1 ora ago

on

By

Gattuso

Giuseppe Boi, giornalista de “Il Tirreno”, ha parlato della Nazionale italiana ormai prossima ai playoff contro l’Irlanda del Nord

Si avvicina il match tra Italia e Irlanda del Nord, valido per l’andata delle semifinali di playoff riguardanti le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Di questo ha parlato Giuseppe Boi, giornalista de “Il Tirreno”, ai microfoni di CagliariNews24:

Infine una parentesi sulla Nazionale, attesa dal l’importante playoff contro l’Irlanda del Nord. Qual è il tuo pronostico?

«Anche con questa Italia “scadente”, ci sono le possibilità per qualificarsi ai Mondiali 2026 perché se l’Italia è in questa situazione, con tutto il rispetto per l’Irlanda del Nord, non è che sia meglio. Il fatto però di trovarci ad essere ancora in bilico e per la terza volta consecutiva a rischio, delinea un quadro disarmante riconducibile a un aspetto: la mancata valorizzazione del settore giovanile e delle scuole calcio. In tal senso si perde tanto in qualità dei giovani, possibilità di lanciarli e lasciarli crescere come succede in altri stati come Germania e Spagna».

LEGGI ANCHE: Boi: «Il Cagliari è in un ottimo stato di forma! Bene Pisacane. Mi ha sorpreso questo giocatore» – ESCLUSIVA

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×