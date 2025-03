Bodo Glimt Lazio, il Club arrivano i pacchetti per Norvegia!

Condividi via email

Bodo Glimt Lazio, esce un’offerta speciale per i tifosi biancocelesti: ecco il pacchetto per la prossima trasferta europea

Bodo Glimt Lazio starà il prossimo scoglio europeo che Baroni dovrà affrontare in Europa League. Una partita che è totalmente alla portata dei biancocelesti che, però non devono sottovalutare il proprio avversario.

Per questa ragione la società ha messo a disposizione dei propri supporters un’offerta speciale disponibile sul sito della squadra. In particolare ha condiviso una locandina dove esplica tutti i dettagli per prendere parte a questa spedizione oltre al Baltico.