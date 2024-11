Bobo Vieri: «I giocatori della mia epoca non ci sono più. Avete presente Ronaldo e Batistuta?»

L’ex attaccante di Inter, Bobo Vieri ha rilasciato un’intervista a Sportweek su diversi temi interessanti. Le parole

«Destinazione gol»: con questo titolo, Sportweek, il magazine del sabato de La Gazzetta dello Sport mette in copertina il bomber dell’Atalanta Mateo Retegui. Racconta i nonni italiani, la gavetta e il decollo nell’Atalanta e in nazionale grazie a due maestri come Gasperini e Spalletti. Il gol è il chiodo fisso del capocannoniere del campionato: ne ha fatti 10 in 9 giornate, a cui aggiunge i 2 in 4 gare in azzurro.

Proprio per questo lo fa raccontare a uno specialista come l’ex Lazio, Bobo Vieri, convinto che «Per consacrarsi deve segnare tanto quest’anno e il prossimo, ma l’Atalanta ha preso il migliore tra quelli disponibili. E a me ricorda Zamorano».

Il parere più forte l’ex bomber della Nazionale lo fornisce riguardo a una presunta eredità dell’atalantino con lui: «Non esistono eredi. Ciascuno è fatto a modo suo, e certi giocatori – Baggio, Del Piero, Totti – non esistono più. Solo oggi, a distanza di vent’anni, mi rendo conto di quanta qualità ci fosse nel nostro campionato. Io mi allenavo con il Fenomeno Ronaldo: mi scappava da ridere osservandolo fare delle robe pazzesche. Pensavo: “Da quale pianeta arriva, questo qua? E Batistuta? Quando arrivò all’Inter mi disse che ero un giocatore finito, ma in allenamento tirava di quelle legnate che bucava il pallone. Gli chiedevo: “Ma come fai a tirare così forte?”. Poi Sheva, Trezeguet… Io ho giocato insieme e contro i migliori al mondo. Perciò dico: lasciamo stare i paragoni».