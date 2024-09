Bistrusso a CagliariNews24: «Spalletti NON è un allenatore da Nazionale. I giocatori dell’Inter erano BOLLITI»

Maurizio Bistrusso, giornalista, ha parlato così a CagliariNews24 del flop della Nazionale all’ultimo Europeo

Ai microfoni di CagliariNews24 è intervenuto Maurizio Bistrusso, giornalista e allenatore calcistico, che ha parlato così della Nazionale.

LE PAROLE – «Spalletti non è un allenatore da nazionale e si era affidato ai giocatori dell’Inter che erano bolliti. Poi ha esagerato ad affidarsi ad esordienti come Fagioli e ha sbagliato l’approccio. Deve restituire fiducia ed entusiasmo e creare una squadra. In Italia occorre puntare sui giovani che hanno voglia di emergere e non hanno la pancia piena. È evidente che ci sono carenze strutturali soprattutto in attacco. I nostri ragazzi trovano pochi spazi nelle grandi squadre ricche di stranieri. Dovrà essere bravo ed abile ad affidarsi a quelli che hanno qualità e dovrà dare un gioco».

