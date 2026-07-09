Bisignani: «Lazio società paralizzata, Lotito gestisce la crisi con improvvisazione»

Luigi Bisignani ha commentato l’attuale momento che sta vivendo la Lazio, a metà strada tra il mercato a saldo zero e le proteste dei tifosi contro Lotito

Il clima in casa Lazio è sempre più rovente e la frattura tra la tifoseria e la presidenza di Claudio Lotito appare ormai insanabile. Sulla delicata situazione che sta attraversando l’ambiente biancoceleste è intervenuto il noto saggista e opinionista Luigi Bisignani. Ai microfoni di Radiosei, ha espresso dure critiche sulla gestione comunicativa del club, esaltando al contempo la protesta civile del popolo laziale in vista degli Stati Generali.

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Bisignani elogia i tifosi e attacca la società Lazio

L’analisi parte dalla grande risposta della piazza, che ha dimostrato maturità e compattezza nelle recenti manifestazioni. Secondo Bisignani, la reazione dell’ambiente laziale sta raccogliendo solidarietà ovunque, a differenza del club: «Il consenso che c’è intorno ai tifosi della Lazio arriva da tutte le tifoserie in Italia e non solo. La società, invece, è rimasta paralizzata e non sa dare nessuna risposta. Siamo i porta bandiera di una protesta civile che farà scuola». Il commentatore ha poi aggiunto una critica feroce alla strategia del club: «Più ci si arrocca così, più si porta la comunicazione contro. Le lettere di Lotito e Floridi sono incredibili. Significa che c’è un’improvvisazione pazzesca. Il precampionato a Formello è all’insegna della disfatta».

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Le riflessioni su Tajani, Onorato e i VIP

Le tensioni attorno alla squadra hanno ormai valicato i confini sportivi, richiamando l’attenzione della politica. Bisignani ha analizzato il peso delle dichiarazioni del segretario di Forza Italia e dell’assessore capitolino allo Sport: «Le parole di Tajani? Un segretario di un partito che dice che ‘non preoccupa’ la situazione, significa che è molto preoccupato». Su Alessandro Onorato, impegnato sul fronte dello Stadio Flaminio, ha specificato: «Lui è un grande tifoso della Lazio, ma è anche l’assessore che ha in mano la pratica del Flaminio. Obiettivamente ogni sua parola potrebbe essere interpretata male dalla società». Infine, un appello ai sostenitori illustri: «I tifosi laziali VIP, penso a Lollobrigida che ha un ruolo importante nel Governo, ci devono mettere la faccia».

Gli Stati Generali della Lazio e il mancato contatto con Lotito

Il focus si sposta ora sul prossimo appuntamento cruciale della tifoseria, previsto per sabato, che farà seguito alla mobilitazione del 2 luglio. Bisignani ha preannunciato la nascita di un vero e proprio manifesto programmatico, svelando anche un retroscena sul patron della Lazio: «Non ho parlato con Lotito, poteva contattarmi serenamente. Io ho dato disponibilità, così come ha fatto il direttore del Tempo Capezzone e l’editore del giornale».