Dominguez Lazio, passi in avanti nella trattativa! Gli aggiornamenti

Dominguez Lazio, si registrano dei passi in avanti nella trattativa con la Dinamo Zagabria per il difensore spagnolo

La Lazio accelera sul mercato per colmare il vuoto lasciato in difesa. Con Mario Gila ormai in procinto di trasferirsi al Milan, il direttore sportivo biancoleste ha individuato il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato. L’obiettivo caldo delle ultime ore è Sergi Dominguez, talentuoso difensore di proprietà della Dinamo Zagabria, per il quale si registrano significativi passi in avanti.

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Mercato Lazio: la richiesta della Dinamo Zagabria

L’operazione si preannuncia complessa ma tutt’altro che impossibile. La dirigenza biancoceleste è già a conoscenza della richiesta economica fissata dal club croato: la valutazione del cartellino del centrale si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Una cifra importante, ma considerata in linea con il valore del giocatore.

Mercato Lazio: c’è già l’intesa totale con Dominguez

Il vero punto di forza della strategia biancoceleste risiede nella volontà del calciatore. La Lazio, infatti, ha già raggiunto un accordo di massima con l’entourage del giocatore. Questo canale privilegiato sta permettendo al club di provare a concludere la trattativa che sta avanzando positivamente e si potrebbe arrivare alla chiusura. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.