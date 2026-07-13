Bisignani attacca Lotito: «Non ha più le risorse per reggere una squadra di Serie A»

Bisignani mette in dubbio la forza economica di Lotito, le parole sulla gestione del Presidente biancoceleste e sull’operato negli ultimi anni

Parole destinate a far discutere quelle pronunciate da Luigi Bisignani nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Laziale. Al centro delle dichiarazioni c’è la situazione economica del presidente della Lazio Claudio Lotito, giudicata dall’ospite non più adeguata a sostenere una società chiamata a restare competitiva ai massimi livelli.

Il punto centrale dell’intervento riguarda la capacità di Claudio Lotito di sostenere economicamente la Lazio. Bisignani ha invitato il presidente a prendere atto della situazione e a valutare un passo indietro o comunque l’ingresso di nuovi soggetti in grado di rafforzare la struttura finanziaria del club.

L’analisi proposta è molto netta: secondo lui non sarebbe più sufficiente amministrare la società con le sole risorse attuali ma servirebbe un’apertura verso capitali esterni, fondi o nuovi partner capaci di accompagnare la società attraverso una fase di rinnovamento.

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L’invettiva di Bisignani su Lotito e sul rischio incombente della Serie B

«Io credo ci sia un punto fondamentale che bisogna avere il coraggio di dire: credo che il presidente Lotito in questo momento non abbia più risorse finanziare sue e della sua famiglia per reggere una squadra di Serie A non solo competitiva, ma che rischia anche di andare in Serie B. Serve un atto di umiltà da parte sua, che se dovesse arrivare gli andrebbe anche riconosciuto. Ha fatto cose importanti salvando la Lazio, ma non significa debba affossarla. Ha bisogno di fare un passo e chiedere un aiuto perché al momento non riesce più a reggerla. Un grande presidente come Stirpe ha fatto un passo di lato facendo entrare un fondo, che gli ha lasciato la proprietà della squadra ma ha dato ai tifosi la possibilità di sognare. Non capisco perché Lotito, che è in una crisi finanziaria importante, non faccia un passo a lato. Questo credo avverrà presto».

Il futuro di Lotito torna al centro del dibattito

Le dichiarazioni di Luigi Bisignani riaccendono così il confronto sulla gestione della Lazio e sul ruolo di Claudio Lotito anche molto criticato dai tifosi. Il presidente resta una figura centrale nella storia recente del club, soprattutto per averne garantito la sopravvivenza in un momento estremamente complesso.

Le sue parole sono tuttavia destinate ad alimentare il dibattito tra tifosi, ambiente sportivo e osservatori, soprattutto in una fase nella quale ogni scelta societaria viene analizzata con grande attenzione.