Biglietti Venezia-Lazio, il dato sui tagliandi venduti

Biglietti Venezia-Lazio: ecco qual è il dato sui tagliandi venduti per la sfida del Penzo di domani pomeriggio

Archiviata ormai la vittoria di venerdì con il Genoa, in casa Lazio non si può non pensare alla sfida con il Venezia, in programma domani pomeriggio alle 16.30.

I biancocelesti potranno contare sull’appoggio dei propri tifosi. Calciomercato.com ha reso noto il dato ufficiale sui biglietti venduti destinati ai tifosi laziali: 2’647 i presenti al Pier Luigi Penzo, con il settore ospiti esaurito e una parte della tribuna accanto occupata dai supporters provenienti da Roma.