Biglietti Milan Lazio, al via la vendita dei tagliandi per la sfida di San Siro: tutti i dettagli

Biglietti Milan Lazio, di seguito il comunicato del club sulla vendita dei tagliandi

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO- La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 15:00 di oggi lunedi 24 febbraio, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara del campionato Enilive Milan-Lazio, in programma domenica 2 marzo alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano.

 Apertura vendite: lunedì 24 febbraio ore 15:00;

 Termine vendite: sabato 1° marzo alle ore 19:00;

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO