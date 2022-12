La Lazio il prossimo 4 gennaio affronterà il Lecce in trasferta: già esauriti i biglietti del settore ospiti

Entusiasmo incredibile per il ritorno in campo della Lazio. I biancocelesti di Sarri affronteranno il prossimo 4 gennaio il Lecce in trasferta.

Il dato sui biglietti ha del clamoroso: a 8 giorni dalla sfida infatti sono andati già esauriti i tagliandi riservati al settore ospiti.