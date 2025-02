Biglietti Lazio Viktoria Plzen, al via la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli

Condividi via email

Biglietti Lazio Viktoria Plzen, di seguito il comunicato del club sulla vendita dei tagliandi

Di seguito il comunicato della Lazio sulla vendita dei tagliandi per la sfida europea.

COMUNICATO- La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di oggi, lunedi 24 febbraio, saranno messi in vendita i biglietti singoli per la gara degli ottavi di finale di Uefa Europa League Lazio-Viktoria Plzen, in programma giovedi 13 marzo alle ore 18:45.

Fase 1: prelazione riservata a tutti gli abbonati Classic e Global della stag. 2024-25 sul proprio posto dalle ore 16:00 di lunedi 24 febbraio fino alle ore 23:59 di di mercoledi 26 febbraio:

– per i possessori della Lazio Card Millenovecento inserire il codice della tessera che inizia per 032….

– per i possessori della Eagle Card, inserire il codice della tessera che inizia per EAG…..

– Limite di vendita: un solo biglietto ad abbonato.

Fase 2: vendita libera dalle ore 12:00 di giovedi 27 febbraio.

– Limite di vendita fino a 4 biglietti a transazione.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO