Biglietti Lazio Verona, 50.000 all’Olimpico per l’ultima di campionato

Biglietti Lazio Verona, la vendita continua spedita verso i 50.000 tagliandi staccati: un muro di tifosi accenderà l’Olimpico

Sono 45.000 i biglietti fatti per Lazio–Verona, gara che domani chiuderà la prima stagione di Sarri sulla panchina biancoceleste e l’ultima per Leiva, Luiz Felipe e Strakosha.

Ad infiammare i 90 minuti, ci sarà un muro biancoceleste: per vedere la gara dagli spalti dell’impianto ci sono ancora disponibilità in Tribuna Monte Mario (40 euro) e Distinti Sud Est (10 euro), anche se i tifosi sperano di poter strappare il tagliando anche per la Curva Maestrelli ancora chiusa.