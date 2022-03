Biglietti Lazio Venezia, quanti tagliandi sono stati staccati fino ad ora

Biglietti Lazio Venezia, ecco quanti saranno i tifosi presenti allo Stadio Olimpico per la gara di lunedì: i numeri

Sono 11.500 i biglietti staccati per la gara dell’Olimpico tra Lazio e Venezia. Come sottolinea Il Tempo, pesa la scelta della Lega di far disputare il match nel posticipo di lunedì sera e non di domenica. La speranza, però, è che nelle prossime ore il dato possa crescere, soprattutto per onorare con una bella cornice di pubblico la memoria di Pino Wilson.

Intanto il Presidente Lotito pensa a ritoccare il costo dei biglietti per questo finale di stagione…