Biglietti Lazio Udinese, superate le 40mila presenze – FOTO

La società, attraverso un tweet, fa il punto della situazione sulla vendita dei biglietti di Lazio-Udinese.

Per #LazioUdinese siamo già a 41mila presenze

La vendita prosegue, stay with us 🤗

➡️ https://t.co/DKh5yZLFU6 pic.twitter.com/EDR1Po0jtl

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 15, 2022