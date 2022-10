Biglietti Lazio Udinese, Canigiani: «Grande risposta dei tifosi. Ecco in quanti saranno...»

Biglietti Lazio Udinese, le parole di Marco Canigiani responsabile del marketing biancoceleste

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Marco Canigiani ha fatto il punto sui tifosi che ci saranno allo Stadio Olimpico per la gara contro l’Udinese. Ecco le sue parole anche sulla promozione “Effetto Domino”:

BIGLIETTI LAZIO UDINESE – «Non è la prima volta che i vertici Mizuno vengono all’Olimpico, erano già preparati ai nostri tifosi e al loro calore, mostrargli l’attaccamento del nostro pubblico è certamente importante, ma questo vale per tutte le aziende intorno alla Lazio. Il dato sulla partita di ieri è positivo, erano circa 20.000 spettatori, considerando i tanti impegni in casa. Per l’Udinese siamo a quasi 40.000 tifosi, speriamo di arrivare ai 45.000 nelle prossime ore. La Tevere è quasi esaurita, come il Distinto Sud-Est, sta andando abbastanza bene la parte aperta della Curva Maestrelli, vedremo se aprirne un’altra, valuteremo di ora in ora. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il sold-out nel corso della stagione. La sensazione dopo la partita ieri è che la squadra ha reagito ad alcuni inconvenienti ed è questo quello che cerca il tifoso. Quest’anno si vede che c’è un feeling importante».

EFFETTO DOMINO – «È quasi un gioco a premi, più consumi più risparmi. In tantissimi hanno aderito, dopo la Salernitana avremmo il dato definitivo. Alcuni hanno acquistato il biglietto in distinti e poi alla partita seguente lo hanno fatto in Tribuna Tevere allo stesso prezzo».