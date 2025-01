Biglietti Lazio Real Sociedad, al via la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli

Biglietti Lazio Real Sociedad, tutti i dettagli sulla vendita dei tagliandi. Le ultimissime

Di seguito il comunicato della Lazio in vista della sfida di Europa League.

COMUNICATO- La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di UEFA Europa League in casa Real Sociedad, in programma giovedi 23 gennaio alle ore 21:00.

Si ricorda che, tutti i possessori degli Abbonamenti Classic a 20 gare di campionato non hanno diritto ad assistere a questa gara della Uefa Europa League.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO