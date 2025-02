Biglietti Lazio Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania! Nuove limitazioni per i tifosi ospiti: tutti i dettagli verso la gara - Lazio News 24

Biglietti Lazio Napoli, una trasferta vietata ai tifosi ospiti residenti in Campania. Limitazioni verso la sfida di sabato: i dettagli

Sul Corriere dello Sport si parla di alcune limitazioni in vista di Lazio Napoli di sabato che coinvolgeranno i settori ospiti. Vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in Campania, così come accaduto già in Coppa Italia.

Ciò comunque non impedità ai tifosi partenopei di prendere parte a questa partita. Tagliandi regolarment vendibili ai residenti nella regione Lazio, anche se i sostenitori si posizioneranno in settori diversi da quello ospite.