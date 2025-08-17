Biglietti Lazio, le informazioni sul settore ospiti di Como. Le ultime - Lazio News 24

Biglietti Lazio: tutte le informazioni per la trasferta contro il Como

La S.S. Lazio ha ufficializzato le modalità di acquisto dei biglietti Lazio per la prima giornata di Serie A 2025/2026, che vedrà i biancocelesti impegnati in trasferta contro il Como. Il match è in programma domenica 24 agosto alle ore 18:30 presso lo Stadio “G. Sinigaglia” di Como.

Il comunicato ufficiale del club fornisce dettagli precisi sulla vendita dei tagliandi, riservati ai tifosi laziali che vorranno seguire la squadra in questo primo appuntamento stagionale. I biglietti Lazio per il settore ospiti saranno disponibili a partire dalle ore 15:00 di lunedì 18 agosto e potranno essere acquistati esclusivamente online.

Dettagli vendita biglietti Lazio per Como-Lazio

Settore disponibile: Curva Ospiti

Curva Ospiti Capienza settore ospiti: 980 posti

980 posti Prezzo del biglietto: 35 euro + commissioni

35 euro + commissioni Chiusura vendite: sabato 23 agosto alle ore 19:00

sabato 23 agosto alle ore 19:00 Requisiti per l’acquisto: possesso della tessera del tifoso Millenovecento

Le vendite saranno riservate ai soli titolari della tessera del tifoso, come previsto dalle attuali norme di sicurezza per le trasferte. Una limitazione che garantisce un controllo più diretto sull’accesso ai biglietti Lazio per le gare fuori casa.

Come raggiungere lo stadio di Como

Per tutti i tifosi biancocelesti che parteciperanno alla trasferta, la Lazio ha fornito anche indicazioni logistiche utili.

In auto o pullman:

Da Milano, seguire l’autostrada A9 e uscire a Como Centro

Parcheggio consigliato: Parcheggio Como Centro in via Colombo, a circa 800 metri dal casello autostradale

in via Colombo, a circa 800 metri dal casello autostradale Da lì, i tifosi verranno accompagnati allo stadio tramite navette gratuite

In treno:

Stazione Como San Giovanni : distanza dallo stadio circa 400 metri

: distanza dallo stadio circa Ferrovie Nord – Fermata Como Lago: distanza dallo stadio circa 700 metri

Il club invita i propri sostenitori a organizzarsi per tempo e rispettare le indicazioni logistiche e di sicurezza fornite, così da permettere un afflusso ordinato e sicuro allo stadio.

Il debutto stagionale si avvicina e la caccia ai biglietti Lazio è ufficialmente iniziata. I tifosi biancocelesti sono chiamati a sostenere la squadra in quella che si preannuncia come una trasferta impegnativa ma affascinante.