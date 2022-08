Biglietti Lazio Inter, già esaurito il settore Nord: la situazione

Partita oggi la vendita dei biglietti per Lazio Inter ed è stato subito assalto: già esaurito il settore Nord

Non essendo possibile acquistare tagliandi in Curva Nord, essendo sold out causa abbonamenti, i tifosi biancocelesti si sono fiondati sui distinti, esauriti dunque in pochissimo tempo. Ancora disponibili Tribune Tevere e Monte Mario e i Distinti Sud-Est.