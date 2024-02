Biglietti Lazio Bologna: il club biancoceleste ha un obiettivo. Il dato sui tagliandi venduti

Biglietti Lazio-Bologna: il club biancoceleste vuole raggiungere quota 40mila tagliandi venduti. Il dato aggiornato

Come riferito dal Corriere dello Sport, prosegue spedita la vendita dei biglietti per la sfida di domani all’Olimpico tra Lazio e Bologna, scontro diretto fondamentale per la Champions League.

Al momento i tagliandi acquistati sono 6500 da aggiungere ai 30.333 abbonati: l’obiettivo del club biancoceleste è quello di arrivare alla quota minima di 40mila sfruttando le agevolazioni decise dalla società per chi ha acquistato i biglietti per la gara del 14 col Bayern Monaco.