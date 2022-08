Biglietti Lazio Bologna: parte benissimo la vendita. I dettagli

Biglietti Lazio Bologna: parte benissimo la vendita dei tagliandi per il primo match di campionato dei biancocelesti

Oggi alle 12.00 è iniziata la vendita dei biglietti per il match di campionato tra Lazio-Bologna. Chi non si è abbonato ha intasato il sito Vivaticket per accaparrarsi un tagliando per domenica pomeriggio.

Nel giro di pochissimi minuti è stato polverizzato il settore nord dello Stadio Olimpico. C’è ancora qualche posto disponibile in Tribuna Tevere, come nella Monte Mario e nel Distinto Sud-Est. La vendita dei biglietti proseguirà fino al fischio d’inizio del match.