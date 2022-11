Biglietti Juve Lazio, parte la vendita: tutte le info

Parte oggi la vendita dei biglietti per Juve Lazio, sfida in programma domenica 13 novembre all’Allianz Stadium

I tagliandi sono acquistabili dai sottoscrittori di Tessera di Fidelizzazione Millenovecento e solo sul sito web della Juventus. La fine della vendita è fissata per le ore 19.00 di sabato 12 novembre. I posti disponibili per i biancocelesti saranno 2.099 così suddivisi: 1.016 nel primo anello (prezzo € 50,00 + commissioni web) e 1.083 nel secondo anello (prezzo € 45,00 + commissioni web). Questi ultimi saranno però messi in vendita solo in caso di esaurimento del primo anello.