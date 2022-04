Biglietti Genoa Lazio, quanti tifosi al Ferraris: il dato parziale

Genoa-Lazio, sono 11mila i biglietti venduti fino ad ora. Questa mattina è iniziata anche la vendita per il settore ospiti

Genoa-Lazio, è partita oggi la vendita dei biglietti per il settore ospiti e la certezza è che i tifosi biancocelesti non faranno mancare il loro supporto alla squadra di Sarri, soprattutto in questo delicato finale.

Il resto dello Stadio Ferraris, però, non resterà vuoto: fino ad ora, infatti, sono stati staccati circa 11mila tagliandi, su una capienza di 36mila. Numeri destinati sicuramente a salire nelle prossime ore.