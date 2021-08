Biglietti Empoli Lazio, settore ospiti esaurito. L’aggiornamento del club

Biglietti Empoli Lazio, il settore ospiti del Castellani è esaurito. Per i tifosi biancocelesti però sono aperte altre modalità d’acquisto

Due giorni all’inizio del campionato, con la Lazio che sarà impegnata sabato alle 20.45. Il club ha aggiornato sullo stato dei biglietti per la sfida contro l’Empoli, annunciando l’esaurimento dei posti nel settore ospiti. Ma per i tifosi biancocelesti sono aperte altre modalità.

I dettagli: «Si comunica che il settore Curva Sud Ospiti (1.550 posti) per la gara di sabato 21 agosto ad Empoli è esaurito.

Per chi volesse, dalle ore 15:30 di oggi giovedi 19 agosto, l’Empoli aprirà la vendita libera. A disposizione dei tifosi della

S.S. Lazio ci saranno solo i seguenti settori e solo in caso non siano terminati i tagliandi in prelazione dei i tifosi

dell’Empoli:

– POLTRONA – € 90,00 ( più diritti di prevendita)

– TRIBUNA INFERIORE – € 60,00 ( più diritti di prevendita)

– Circuito ricevitorie VIVATICKET e ON-LINE

Si ricorda che rimane invariato il divieto di acquistare tutti i settori della Tribuna Maratona Centrale-Laterale Inferiore-

Superiore.

Per le altre informazioni, si rimanda alla comunicazione precedente»