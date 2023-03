Biglietti Bologna Lazio: il dato sui tagliandi venduti

La Lazio è attesa domani sera dalla delicata sfida sul campo del Bologna di Thiago Motta: il dato sui biglietti venduti

Dopo la cocente sconfitta in Conference League contro l‘AZ Alkmaar, la Lazio si rituffa in campionato: domani sera c’è la sfida al Bologna in trasferta.

Come riporta Il Resto del Carlino, si prevede grande affluenza allo stadio: sono già stati venduti più di 25mila tagliandi. Sarà il secondo match della stagione per numero di spettatori dopo quello con l’Inter (28.317). Non è detto che tale cifra non possa poi essere raggiunta: i tifosi della Lazio sono oltre 3700 e le stime parlano di circa 4000 sostenitori biancocelesti al Dall’Ara