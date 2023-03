Biglietti Bologna Lazio: il dato sui tagliandi venduti

Sabato 11 marzo la Lazio sarà di scena a Bologna, in una trasferta importantissima per la lotta Champions: il dato sui biglietti venduti

Dopo l’impegno in Conference League di domani contro l‘AZ Alkmaar, la Lazio sarà impegnata in campionato nella trasferta di Bologna di sabato 11 marzo.

Come riportato da Il Messaggero, sono già 3000 i biglietti venduti grazie alla decisione del Bologna di mettere a disposizione nuovi posti all’interno della curva sud San Luca, dopo che i 2500 del settore ospiti sono esauriti in un attimo. Il dato, che supera i 2500 tagliandi acquistati per Cremonese-Lazio, è il secondo più importante in stagione, derby escluso. Solo col Sassuolo i biglietti acquistati, cinquemila , furono di più.