Biasin: «Se la Lazio batte l’Inter si candida allo Scudetto! Hanno scelto un mix intelligente, ecco perché»

Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato così della Lazio di Baroni e della prossima sfida di Serie A contro l’Inter

PAROLE – «Bravo chi ha costruito la squadra. Rispetto ai giocatori importanti che se ne sono andati via negli ultimi 2 anni le possibilità di creare questa cosa qui erano molto basse. Hanno scelto un mix intelligente perché nel nuovo calcio non serve avere 3 giocatori fortissimi ma tanti giocatori che possono essere spendibili sul campo l’uno per l’altro. Non vedo quello sopra gli altri che comanda, sono tutti sullo stesso livello. Scudetto? La Lazio ha perso a Parma anche un po’ casualmente, per il resto sono stati un paio di mesi perfetti. Se batti l’Inter credo che a quel punto mediaticamente verrebbe messa in lizza, poi nel concreto ci sono dei presupposti per sostenerlo. Non vedo il leader che fa tutto lui, è una squadra che funziona ben oltre gli undici e quindi può anche sopperire a cali e assenze. Ha tante possibilità di fare un campionato notevolissimo».