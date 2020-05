Serie A, Bianchi: «Situazione particolare, meglio chiudere la stagione»

Rolando Bianchi ha detto la sua sulla ripresa della Serie A: l’ex Lazio crede sia meglio chiudere la stagione e pensare alla prossima

Rolando Bianchi è stato per anni nel giro della Serie A, giocando anche con la Lazio per una stagione soltanto.

Ora il campionato italiano sta vivendo un momento di impasse dovuto allo stop per il Coronavirus. L’ex attaccante ha espresso il suo pensiero a TMW Radio: «Ci vorrebbe buonsenso da parte di tutti, dalle società ai giocatori, fino allo Stato. Bisogna far quadrare i conti di tutti. E’ una situazione particolare, anche i giocatori devono farsi un esame di coscienza. Si deve trovare un’intesa per andare avanti e dare un futuro al nostro calcio, che deve essere da come è stato gestito finora. Ci sarà bisogno di redistribuire meglio i proventi dei diritti tv dalla A alla B alla C. Serve dare un futuro stabile ai campionati minori. Ci sono davvero tante situazioni da risolvere però. Gli atleti di livello che sono fermi per dieci giorni perdono tono muscolare. Per avere un atleta in condizione ci vuole almeno un mese di allenamento. Secondo me andava terminato questo campionato e ripartire poi con la stagione successiva. Se ripartono ora, quando cominciano il nuovo campionato? C’è il rischio che si giochino partite una dietro l’altra, fino al prossimo mondiale».