Bianchi: «Si a Immobile e Belotti insieme, ma il modulo di Mancini…»

Pochi mesi all’Europeo, e il posto da centravanti sembra nelle mani di Immobile o Belotti. L’opinione di Rolando Bianchi

Immobile o Belotti? Il dilemma è proprio degli appassionati, ma soprattutto di Roberto Mancini, che in vista dell’Europeo dovrà decidere chi tra i due bomber sarà il centravanti della spedizione azzurra.

Del dualismo tra i due attaccanti ne ha parlato Rolando Bianchi ai microfoni di Calciomercato.it: «Immobile e Belotti sono attaccanti diversi, ma secondo me potrebbero giocare insieme. Nello schieramento del ct Mancini però, c’è posto solo per un centravanti. Speriamo comunque che entrambi stiano bene per l’Europeo».