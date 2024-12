Bianchessi: «Vi presento Bocchetti e vi spiego perchè non è un azzardo la scelta del Monza»

Bianchessi, l’ex dirigente della Lazio rilascia alcune dichiarazioni parlando del nuovo tecnico del Monza che sostituirà Nesta

Il Monza volta pagina per evitare che la situazione diventi irreparabile, con Galliani che affida la guida della squadra a Bocchetti, che sostituirà Nesta. A presentare il nuovo allenatore dei brianzoli ci pensa l’ex dirigente della Lazio Bianchessi a TMW.

BOCCHETTI – Bocchetti è un Gasperini-boy. È un suo allievo, una delle sue componenti è la fame, il carattere, la voglia di arrivare. La salvezza non sarebbe un’impresa, le imprese sono altre. È difficile, ma bisogna riuscirci. Quando lavoravo alla Lazio, seguivo il Monza alla prima stagione in A. Galliani prese un allenatore della Primavera del Monza, Palladino, e lo mise alla guida della prima squadra con una scommessa incredibile. Parlandomi mi disse che non era un azzardo, vedeva in lui tante componenti che avrebbero potuto renderlo uno dei migliori in Italia. Si è fidato del suo intuito.